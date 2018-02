Garrel Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13 Uhr in Garrel ereignet hat. Nach Polizeiangaben befuhr ein 71-jähriger Garreler mit seinem Pkw die Straße Hinterm Forde und kreuzte die Nikolausdorfer Straße, um in die Straße Hinterm Esch einzufahren. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 43-jährige Autofahrerin aus Garrel, die die Nikolausdorfer Straße in Richtung Nikolausdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Weiterhin hat die Polizei am Samstag in Garrel an der Hauptstraße innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Fahrzeug-Führer gestoppt, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Gegen 22.20 Uhr stoppten sie zunächst einen Pkw, den ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Ammerland lenkte. Die Beamten stellten fest, dass ihm seine Fahrerlaubnis „unanfechtbar“ entzogen worden war und für den Pkw keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Ein Strafverfahren wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gerade einmal 15 Minuten später kontrollierten die Beamten den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei stellten sie fest, dass der 25-jährige Garreler lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung ist, die ihn nur zum Führen von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern berechtigt. Sein Kleinkraftrad fuhr jedoch 60 Stundenkilometer. Gegen ihn wurde Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.