Vorfall in Garrel: 78-Jähriger Opfer von Betrügern

Garrel Um mehrere tausend Euro haben Betrüger am Mittwoch einen 78-jährigen Mann aus Garrel geprellt. Laut Polizei erhielt gegen 9 Uhr der 78-Jährige einen Anruf von einem vermeintlichen Sicherheitsberater einer Bank. Dieser gab an, dass es ein Sicherheitsleck bei der Bank gebe. Im weiteren Verlauf wurde der 78-Jährige an einen angeblichen Polizeibeamten verwiesen, der dem 78-Jährigen riet, sein Geld auf ein Sicherheitskonto zu überweisen. Der 78-Jährige veranlasste daraufhin eine Überweisung von mehreren tausend Euro.

Schließlich wurde der 78-Jährige misstrauisch und kontaktierte die Polizei in Garrel. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt den Vorfall zum Anlass, auf die Masche aufmerksam zu machen und rät: • niemals persönliche Daten wie Bankdaten oder Zugangsdaten sowie Vermögensverhältnisse preisgegeben • nicht unter Druck setzen lassen • bei geringsten Zweifeln bei der Bank oder bei der Polizei vergewissern, ob ein solcher Anruf tatsächlich von dort kommt. • dafür nur eine persönlich bekannte Rufnummer nutzen • wer Opfer eines Betrugs geworden ist, umgehend die Polizei und die Hausbank verständigen.

