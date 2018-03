Garrel /Wildeshausen Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 213 in Höhe des Parkplatzes „Hohe Steine“ ereignet: Zwei Fahrzeuge krachten dort frontal zusammen. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt, einer der beiden, ein 52-jähriger Mann aus der Gemeinde Garrel, sogar lebensgefährlich. Die Rettungshubschrauber Christoph 6 und Christoph Weser brachten die Autofahrer in Krankenhäuser.

Nach Angaben der Polizei wollte der 52-Jährige aus der Gemeinde Garrel gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto, aus Wildeshausen kommend, nach links in Richtung Holzhausen abbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 23-Jährigen aus Visbek, der mit dem Pkw in Richtung Wildeshausen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen rückte mit 50 Einsatzkräften in acht Fahrzeugen an, um die beiden Fahrzeugführer, die sich allein in ihren Autos befanden, mit hydraulischem Gerät zu befreien.

Die Schäden an den total zerstörten Pkw werden auf 28 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 213 war für mehrere Stunden bis gegen 21.30 Uhr gesperrt.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis Ein Video unter www.nwzonline.de/videos/oldenburg-land