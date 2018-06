Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Garrel Bei einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Garrel sind am Mittwochabend gegen 16.45 Uhr die Fahrer von zwei Wagen verletzt worden. Ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Friesoythe, der auf der Industriestraße fuhr, wollte nach links in die Daimler-Benz-Straße abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines ihm entgegenkommenden 39-jährigen Autofahrers aus Garrel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Friesoyther schwer, der Garreler leicht verletzt. Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes brachten beide Fahrer nach Cloppenburg ins Krankenhaus.

Reiner Kramer stv. Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2901 Lesen Sie mehr von mir