Gehlenberg Ein Jack-Russel-Terrier ist am Montag, 22. Januar, in Gehlenberg, vermutlich in der Nähe der Bergstraße, durch bisher unbekannte Täter misshandelt worden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Die Verletzungen lassen vermuten, dass der Terrier mit einer Gartenharke geschlagen wurde, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund der Verletzungen befindet sich der Hund in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.

Der Vorfall ähnelt sehr einer Geschichte, die sich vor sieben Monaten abgespielt hat, ebenfalls in Gehlenberg. Ein Münsterländer büchste von seinem Zuhause an der Rosenstraße, die sich in der Nähe der Bergstraße befindet, aus. Mit mehreren Stichwunden kehrte der Hund wenige Stunden später wieder schwer verwundet zurück. Die Polizei Friesoythe ging davon aus, dass der Hund mit einer Forke angegriffen wurde. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.