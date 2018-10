Richtfest eskaliert in Gehlenberg

Gehlenberg Wegen einer gefährlichen Körperverletzung musste die Polizei ferner in der Nacht zu Sonntag gegen 1.40 Uhr zu einem Richtfest in Gehlenberg an der Schückingstraße ausrücken. Laut Polizei war es zu Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar aus Gehlenberg und einem 27-jährigen Mann aus Neulorup gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 27-Jährige dem 28-Jährigen aus Gehlenberg mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der erlitt dabei leichte Verletzungen. Leicht verletzt wurde auch die 28-jährige Ehefrau.

Die genauen Umstände seien noch unklar, so die Polizei, da die Aussagen der Beteiligten widersprüchlich seien.