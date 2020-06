Unwetter: Gewitterfront trifft Gehlenberg

Gehlenberg Die angekündigten Gewitter am Samstag und Sonntag trafen die Stadt Friesoythe zwar nicht so stark wie angekündigt, dennoch mussten die Feuerwehren ausrücken. Zum Beispiel in Gehlenberg: Am Samstagabend, 13. Juni, gegen 19.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg per Meldeempfänger an die Mühlenstraße alarmiert. Aufgrund des Starkregens drohte Wasser in ein dortiges Wohnhaus zu laufen. Da das Haus sehr tief liegt, floss das gesamte Wasser der Umgebung dorthin.

Die Kameraden der Feuerwehr hoben in einem Beet ein Loch aus, wo anschließend mit einer Pumpe das Wasser abgesaugt werden konnte. Zeitgleich wurde mit einer weiteren Pumpe ein Regenrückhaltebecken abgepumpt, um für Entlastung zu sorgen. Das Wasser wurde auf die umliegenden Felder gefördert. Zwei weitere Keller mussten in Neuscharrel – an der Ludgeristraße und der Gartenstraße – trockengelegt werden. Ebenfalls mussten die Kameraden dort einen umgestürzten Baum beseitigen.

Der Einsatz war für die 28 beteiligten Kameraden um 23 Uhr beendet. Alle vier Fahrzeuge der Gehlenberger Feuerwehr und der First Responder waren im Einsatz.

