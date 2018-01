Falschfahrer schlägt Polizisten

Großenkneten /Wardenburgahlhorn /Beverbruch Ein Falschfahrer ist am Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, auf der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten mit einem Streifenwagen der Polizei kollidiert und hat später auch Beamte tätlich angegriffen. Schließlich gelang der Autobahnpolizei Ahlhorn, den 49-jährigen Polen und sein Fahrzeug zu stoppen. Gegen den Mann, der in eine Fachklinik eingewiesen wurde, wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Der Mann war mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Oldenburg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Eine Polizeistreife der Autobahnpolizei Ahlhorn wollte den 49-Jährigen stoppen und kontrollieren. Der Mann aber missachtete die Anhaltesignale und kollidierte schließlich zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten mit dem Polizeifahrzeug. Das war mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Fahrbahn geparkt worden. Die beiden Polizeibeamten, 45- und 36-Jahre alt, blieben unverletzt. Sie konnten ihren Funkstreifenwagen kurz vor der Kollision verlassen.

Der polnische Fahrzeugführer setzte seine Fahrt allerdings fort, konnte aber wenig später durch eine weitere Polizeistreife der Autobahnpolizei Ahlhorn angehalten werden. Beim Versuch, den Fahrer zu kontrollieren, schlug dieser einem 52-jährigen Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der Polizist wurde im Gesicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein beschlagnahmt. Da der Verdacht bestand, dass der 49-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. An den beiden unfallbeteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Es wurden die jeweiligen Außenspiegel sowie der Lack an den Pkw-Fahrerseiten beschädigt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.