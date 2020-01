Halen /Cloppenburg /Essen Unter dem Alkoholeinfluss von 2,0 Promille hat ein 20-jähriger Radfahrer aus Halen am Montag gegen 8.15 Uhr auf der Soestenstraße in Halen einen Unfall verursacht. Der Radler, der ohne Beleuchtung und mit einem Anhänger unterwegs war, kam einer 37-jährige Autofahrerin aus Halen auf deren Fahrbahnseite in Richtung Emstek entgegen. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Radler. Beide Personen blieben unverletzt. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols eingeleitet. Ein vor der 37-Jährigen fahrender Autofahrer hatte dem Radfahrer noch ausweichen können.

• Eine 20-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg fuhr am Montag eine Cloppenburgerin an, die im Stadtgebiet auf ihrem Fahrrad unterwegs war. Gegen 16.50 Uhr hatte die 20-Jährige von einem Parkplatz nach links auf die Höltinghauser Straße biegen wollen. Zur selben Zeit fuhr die Fahrradfahrerin auf dem dortigen Gehweg. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin die vorfahrtsberechtigte Radlerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 57-Jährige leicht. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

• Ohne Führerschein war ein 23-jähriger Autofahrer aus Essen am Montag gegen 16.30 Uhr in Uptloh unterwegs. Zudem stellte die Polizei bei der Kontrolle fest, dass der zwei Jahre jüngere Mitfahrer zur Festnahme ausgeschrieben war. Dieser konnte einen – von der Vollstreckung befreienden – vierstelligen Betrag bezahlen und wurde noch vor Ort entlassen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Eine 20-jährige Autofahrerin verursachte am Dienstag in Cloppenburg einen Unfall. Gegen 7.20 Uhr fuhr die Cloppenburgerin auf der Eschstraße in Richtung Kirchhofstraße und wollte vor der Kreuzung im engen Bogen nach links in die Straße „Am Markt“ abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf der Straße „Am Markt“ in Richtung Eschstraße und wollte nach rechts auf diese in Richtung Sevelter Straße abbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.