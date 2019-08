Ast fällt auf Fahrzeug

Harkebrügge Ein großer Ast ist am Mittwoch, 7. August, gegen 7.30 Uhr an der Straße „Am Fuhrenkamp“ in Harkebrügge auf ein Auto gestürzt. Bereits während der Anfahrt wurde der Freiwilligen Feuerwehr Barßel mitgeteilt, dass es sich um einen größeren, abgebrochenen Ast handelt und sich unter dem Ast ein Pkw befinden würde. In diesem befanden sich zum Unglückszeitpunkt aber keine Personen.

Vor Ort eingetroffen, stellte die Besatzung der Feuerwehr fest, dass weitere Kräfte erforderlich sind und orderte ein weiteres Fahrzeug mit Kameraden, die im Feuerwehrhaus warteten, nach. Nach und nach wurde der Pkw, ein VW T5, befreit. Dieser konnte schließlich vom Besitzer weggefahren werden. Anschließend wurde der Ast in kleine Stücke zersägt und an den Straßenrand gelegt, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Nach einer Stunde war der Einsatz für die beiden Fahrzeugbesatzungen beendet und sie rückten ab.