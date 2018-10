Fußgänger leicht verletzt

Harkebrügge Zwei Fußgänger sind bei einem Unfall am Donnerstag, 18. Oktober, in Harkebrügge leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr um 22.42 Uhr ein 29-jähriger Barßeler mit seinem Pkw Mini die Dorfstraße in Fahrtrichtung Barßel. Hier querten die beiden Fußgänger, ein 48-Jähriger aus Friesoythe und ein 87-Jähriger aus Barßel, die Fahrbahn von links nach rechts. Es kam zu einer Berührung mit dem Außenspiegel des Mini. Beide Männer stürzten. Der Unfallschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Barßel, Telefon 04499/9430, oder in Friesoythe, Telefon 04491/93160.