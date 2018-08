Männer flüchten nach Diebstahl

Harkebrügge Am Montag, 20. August, hielten sich zwei südländisch wirkende Männer gegen 17.30 Uhr in einem Modegeschäft an der Dorfstraße in Harkebrügge auf. Durch eine Angestellte konnte beobachtet werden, dass einer dieser Männer zwei Lederjacken einsteckte, während der zweite eine weitere Angestellte ablenkte. Nachdem die Geschäftsinhaberin die beiden Männer angesprochen hatte, wurde sie zur Seite gestoßen und die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Ortsmitte, so die Polizei. Das Diebesgut ließen sie im Geschäft zurück. Die Täter konnten im Rahmen einer Fahndung bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.