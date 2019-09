Unfall mit 2,93 Promille

Harkebrügge Ein 40-jähriger Barßeler ist am Montag, 2. September, leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er gegen 14.03 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Elisenstraße in Harkebrügge nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.