Harkebrügge Am Donnerstag, 22. August, kam es gegen 21.45 Uhr in der Kettelerstraße in Harkebrügge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw der Marke VW die Kettelerstraße und kollidierte dabei mit einem linksseitig geparkten Pkw der Marke Mitsubishi. Der Fahrzeugführer setzte zunächst seine Fahrt fort, verließ dann aber seinen Wagen und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung nach dem Fahrzeugführer blieb ergebnislos, teilte die Polizei mit. Der VW wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.