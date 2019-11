Harkebrügge Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag, 29. November, gegen 8 Uhr auf der Kreuzung der Dorfstraße und Straße Zum Walde gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 28-jährige Harkebrüggerin mit ihrem Pkw der Marke Hyundai aus der Straße Zum Walde kommend die Dorfstraße in Richtung Kettelerstraße überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-jähriger Augustfehner mit seinem VW-Transporter die Dorfstraße in Richtung Friesoythe und soll ein Gelblicht der dortigen Fußgängerampel missachtet haben. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Dorfstraße.

Die Polizei erklärte auf Nachfrage, dass Autofahrer auch nicht bei Gelb in eine Kreuzung einfahren dürfen, wenn ein gefahrloses Halten vor der Ampel möglich sei. Nach Angaben der Harkebrüggerin soll die Ampel zudem bereits auf Rot gewesen sein, weshalb sie in den Kreuzungsbereich eingefahren war.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Barßel Telefon 04499/9430 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 800 Euro.