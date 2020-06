Heißluftballon fährt ganz schön tief

Zunächst konnten die Bewohner des Blumenviertels die Geräusche nicht identifizieren, die am Abend in ihre Häuser drangen. Doch beim neugierigen Herauslaufen sahen sie einen Ballon, der dicht über den Häusern, ja fast über ihren Köpfen, langsam an Höhe verlor. Die Ballonfahrer, die deutlich zu erkennen waren, blieben extrem ruhig, so dass auch die Schaulustigen nicht in Panik ob einer unsanften Landung auf dem Spielplatz am Wiesenweg verfielen. Mehrmals zündeten die Ballonfahrer die Flamme, und Richtung Löninger Straße gewann er schließlich wieder an Höhe. Die Schaulustigen kehrten mit Sätzen wie „das ist ja noch mal gut gegangen“ in die Häuser zurück. BILD:

