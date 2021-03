Fahrerflucht nach Kollision auf B 213

Hoheging Ein Kleinbus geriet am Freitagabend gegen 22.05 Uhr auf der B 213 bei Hoheging in den Gegenverkehr und streifte eine entgegenkommenden braunen Audi A6. Wie die Polizei mittelte, bog der Bullifahrer – es handelte sich vermutlich um einen VW T5 – zuvor von der Baumwegstraße auf die B 213 in Fahrtrichtung Ahlhorn auf. Der Audi-Fahrer aus dem Emsland versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Der Bullifahrer flüchtete von der Unfallstelle. Am Audi entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

