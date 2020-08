Große Suchaktion Im Kreis Vechta: Taucher bergen toten Mann aus Holdorfer Heidesee

Holdorf Rettungstaucher haben am Sonntagabend die Leiche eines 49-jährigen Mannes aus dem Holdorfer Heidesee geborgen. Vorangegangen war eine große Suchaktion, nachdem Badegäste den Mann um 17.20 Uhr als vermisst gemeldet hatten. Die DLRG hatte daraufhin Feuerwehr und Taucher alarmiert, wie Kreisfeuerwehrsprecher Jens Linnemann bestätigte. Auch die Drohnengruppe der Feuerwehr kam zum Einsatz.

Der See wurde für die Suchaktion komplett geräumt. Alle Badegäste mussten das Gelände verlassen. Am Abend fanden die Taucher den vermissten Mann. Angaben zur Todesursache konnte die Polizei am Sonntagabend noch nicht machen.