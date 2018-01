Hund vertreibt Einbrecher in Jaderberg

Jaderberg

Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Freitag in Jaderberg in der Tiergartenstraße geblieben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses zu gelangen. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass das Garagentor aufgebrochen worden war. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, weil der Hund der Familie zu Hause war und die Täter offensichtlich durch sein Bellen vertrieb. Es entstand nur geringer Sachschaden am Garagentor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Jaderberg unter der Rufnummer 04454-1737 in Verbindung zu setzen.