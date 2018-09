Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Kampe Ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Saterland ist am frühen Sonntagmorgen, 16. September, gegen 4 Uhr auf der Straße Röbkenberg in Kampe von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholmessung ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,23 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem war der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.