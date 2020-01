Kampe In der Nacht von Montag auf Dienstag brach auf dem Gelände der Oldenburger Fleischmehlfabrik in Kampe ein Feuer aus. Wie die Polizei mitteilte, geriet gegen 1.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Presse und die dazugehörige Absauganlage in der Fleischmehlfabrik in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gelöscht werden, die mit vier Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.