Drei Verletzte bei Unfall in Kampe

Kampe Drei Insassen in zwei beteiligten Fahrzeugen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr in Kampe leicht verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Polizei wollte eine 58-jährige Frau aus Kampe mit ihrem Pkw vom Schulweg in Kampe aus auf die Barßeler Straße auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 33-Jährigen aus Barßel, der mit seinem Transporter (Mercedes) die Barßeler Straße in Richtung Barßel befuhr. Der Transporter fuhr dem Pkw in die Fahrerseite. Dadurch wurde die Tür so beschädigt, dass die Fahrerin nicht mehr selbst das Fahrzeug verlassen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Altenoythe entfernte die Tür und befreite die Frau.

Im Transporter wurde ferner eine 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren.