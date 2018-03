Feuer bei OFK schnell gelöscht

Kampe Zu einem Brand in der Oldenburgischen Fleischmehlfabrik (OFK) in Kampe sind die Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen am Mittwochnachmittag, 14. März, gerufen worden. Die ursprüngliche Meldung lautete auf Großbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter allerdings bereits einen Entstehungsbrand innerhalb des Produktionsprozesses weitgehend gelöscht, informierte der Friesoyther Ortsbrandmeister Matthias Schmidt auf NWZ-Nachfrage. Alarmiert wurde auch der ABC-Trupp des Kreisfeuerwehrverbandes, der allerdings nicht mehr tätig werden musste.

Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, konnten teilweise aber nach kurzer Zeit wieder abrücken. Die übrigen Einsatzkräfte waren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.