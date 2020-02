Kreis Cloppenburg Bei drei Bränden im Nordkreis Cloppenburg sind in den vergangenen Wochen zwei Wohnhäuser und ein Melkstand beschädigt worden. Am 31. Januar 2020 geriet ein leerstehendes Gehöft in Harkebrügge in der Straße Zum Walde in Brand. Ein hinzugezogener Gutachter geht inzwischen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist, teilt die Polizei nun mit.

Damals entstand ein geschätzter Schaden von 30.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Aus diesem Grund setzt der Versicherer eine Belohnung von 7.500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters beziehungsweise der Täter führen.

Am 7. Februar 2020 geriet ein Melkstand in Strücklingen in der Klosterstraße in Brand. Der Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Es wurden weder Tiere noch Personen verletzt. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Der jüngste Brand ereignete sich am 9. Februar 2020 in Barßel in der Gorch-Fock-Straße. Auch in diesem Fall legt ein Gutachten den Schluss nahe, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro, ohne dass Personen verletzt worden sind.

Unklar ist derzeit, ob die drei Brände durch dieselbe Person gelegt worden sind. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. (04471) 18600 entgegen.