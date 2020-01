Kreis Cloppenburg Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Richtung Bremen im Bereich der Gemeinde Emstek sind am Samstag gegen 15.50 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben befuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Klein-Transporters aus Wilhelmshaven den mittleren Fahrstreifen in Richtung Bremen. Auf regennasser Fahrbahn geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hinten gegen den Wagen eines 37 Jahre alten Fahrers aus Osnabrück, der auf dem Beschleunigungsstreifen eines Parkplatzes fuhr.

Der Transporter kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Pkw des Fahrers aus Osnabrück wurde um die eigene Achse gedreht und kam ebenfalls auf dem Standstreifen, allerdings entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, zum Stehen. Der 23 Jahre alte Wilhelmshavener und eine 61 Jahre alte Insassin in dem Pkw wurden leicht verletzt und ärztlich versorgt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 25 000 Euro schätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall führte zu keinen Behinderungen des Verkehrs.

• Rund 150 Euro beträgt der Schaden für eine 68-Jährige. Ihr wurde am Samstag gegen 14.30 Uhr in einem Sportgeschäft an der Langen Straße in Cloppenburg die Geldbörse gestohlen, die sie laut Polizei während eines Gesprächs neben sich abgestellt hatte.

• Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen: Am Samstag gegen 20.40 Uhr geriet ein Lichtmast auf dem Gelände eines Autohauses an der Daimlerstraße in Cloppenburg vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Brandentdecker konnte das Feuer laut Polizei selbst löschen. Schaden: rund 500 Euro.

• An der Osterstraße in Cloppenburg hat am Samstag gegen 21.40 ein auf dem Herd vergessener Topf für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg lüftete die Wohnung, der Mieter wurde vorsorglich ins Krankenhaus gefahren.

• In Ahlhorn hat die Polizei am Samstag gegen 2 Uhr einen Pkw kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg leicht alkoholisiert war. Ein Test ergab 0,72 Promille. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen.

• Am Freitag gegen 14.10 Uhr zog eine Polizeistreife einen 50-jährigen Linderner aus dem Verkehr, der die Ladestraße in Lastrup mit einem Kleinkraftrad befuhr. Er stand unter Alkoholeinfluss und hat keine Fahrerlaubnis.

• Ohne Fahrerlaubnis war auch ein 49-jähriger Autofahrer unterwegs, den die Polizei Essen am Freitag gegen 15.10 Uhr auf der Quakenbrücker Straße in Essen stoppte. Ihm war das Recht aberkannt worden, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen. Da gegen den Mann noch ein Haftbefehl bestand, wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

• Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, einen Baucontainer am Schmiedeweg in Lastrup aufgebrochen und daraus eine Kiste Bier gestohlen.

• Ferner meldet die Polizei eine Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Dienstagmittag und Freitagmorgen in Löningen auf der Alten Löninger Straße ereignet hat. Vermutlich stieß ein Fahrer beim Einbiegen auf die Grundstückszufahrt zur Hausnummer 7 mit seinem Fahrzeug gegen einen Pfosten der Toranlage. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an der Toranlage wird auf rund 250 Euro geschätzt.