Blaulicht: 96-Jähriger nach Überschlag mit Auto leicht verletzt

Kreis Cloppenburg Das hätte deutlich schlimmer enden können: Ein 96-jähriger Cloppenburger ist am Samstag gegen 10.40 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 – Höhe Anschlussstelle Wildeshausen-West – leicht verletzt worden. Er kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes von der Straße ab und überschlug sich mit dem Auto. Die Straßenberme wurde leicht beschädigt, und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

• Einbruch in Wohnhaus

In ein leerstehendes Wohnhaus an der Krapendorfer Straße in Lastrup ist zwischen Samstag, 19.50 Uhr, und Sonntag, 18.50 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Garagenanbau und das unbewohnte Wohnhaus. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und konnte diverse Gegenstände, darunter Baumaterialien, entwenden. Hinweise nimmt Polizei Lastrup (Telefon 04472/8429) entgegen.

• Kontrolle auf B 213

Bei Verkehrskontrollen – schwerpunktmäßig durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta – auf der Bundesstraße 213 im Bereich Stapelfeld sind am Freitag zwischen 21 und 23 Uhr etliche Verstöße festgestellt worden. Bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Delmenhorst ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Bei einem 55-jährigen Minibusfahrer aus Polen stellte sich heraus, dass er nicht über die erforderliche Qualifizierung zur Beförderung von Personen verfügt. Zwei Lkw-Fahrer aus Finnland fuhren, ohne eine Fahrerkarte eingelegt zu haben.

• Hoher Schaden

10 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Drantum. Eine 34-jährige Diepholzerin übersah am Montag um 7.30 Uhr beim Abbiegen vom Schullenweg nach rechts auf die Emsteker Straße eine von links kommende, bevorrechtigte Lkw-Fahrerin (55) aus Visbek. Durch den Zusammenstoß wurde laut Polizeiangaben niemand verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

• Brand entdeckt

Eine Spaziergängerin entdeckte am Montag um 5 Uhr den Brand einer dicht bewachsenen Baumreihe am Kirchweg in Sevelten. Durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Eine vorsätzliche Brandlegung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 04471-18600) entgegen.

• Kennzeichen geraubt

Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, sind am Postdamm in der Stadt Löningen Kfz-Kennzeichen gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein Grundstück und entwendete beide Kennzeichen – CLP-HAT 211 – einer Mercedes E-Klasse, die dort abgestellt war. Sachdienliche Hinweise sind in diesem Fall an die Polizei Löningen (Telefon 05432/9500) zu richten.

• Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstag gegen 4 Uhr nachts an der Linderner Straße Lütke Sand gekommen. Der Verursacher stieß – vermutlich beim Rückwärtsfahren – gegen eine Grundstücksmauer. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Das gesuchte Fahrzeug könnte laut Polizei rot sein. Hinweise an die Polizei Lindern unter Telefon 05957/311.