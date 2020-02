Kreis Cloppenburg Schwer verletzt worden ist laut Polizei ein 32-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg bei einem Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der B 213 in Hoheging. Der Cloppenburger fuhr hinter dem Wagen eines 54-Jährigen aus Geestland in Richtung Ahlhorn. Als Letzterer nach links in den Birkenweg abbiegen wollte, übersah das der Cloppenburger und fuhr auf. Der Sachschaden beträgt rund 12 000 Euro.

• Einbrüche

Elektroartikel hat ein Einbrecher bei einem Einbruch in eine Wohnung in Löningen, Langestraße, erbeutet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 21.45 Uhr, bis Samstag 6.15 Uhr Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Löningen (Telefon 05432/9500) sucht Zeugen.

In Halen haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 9.15 Uhr, und Donnerstag, 17.20 Uhr, versucht, über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Baumwegstraße einzubrechen. Der Versuch misslang. Sachschaden: 200 Euro. Wer etwas gesehen hat, möge sich bei der Polizei Emstek (Telefon 04473/2306) melden.

• Flucht Nach Unfällen

Nach einem Unfall auf der Löninger Straße in Essen kurz vor der Ortschaft Hegel hat am Samstag ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 14.40 Uhr seinem Opel stehenlassen und ist zu Fuß geflüchtet. Der Mann war ins Schleudern geraten und hatte links der Fahrbahn drei Bäume gestreift. Den Schaden gibt die Polizei mit 4000 Euro an. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Essen unter Telefon 05434/3955 entgegen.

Unerlaubt vom Unfallort geflüchtet ist ein Autofahrer bei einem Parkrempler am Samstag zwischen 10 und 16.15 Uhr in Cloppenburg an der Straße Wallgärten bei der Schule. Ein geparkter Seat wurde beschädigt. Zeugenhinweise unter Telefon 04471/1860-0.

Einen weiteren Parkrempler hat es nach Polizeiangaben am Freitag zwischen 14 und 18.35 Uhr in Löningen an der Bremer Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gegeben. Dabei wurde ein BMW beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Löningen (Telefon 05432/9500) entgegen.

• Unter Alkoholeinfluss

Unter Alkoholeinfluss stand ein 22-jähriger Autofahrer aus Lastrup, den die Polizei am Freitag gegen 21.35 Uhr auf der B 213 in Lastrup kontrollierte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille.

• Kennzeichen geklaut

Das Kfz-Kennzeichen „RO-PL 4102“ haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, von einem VW abmontiert, der auf dem Grundstück an der Straße Am Alten Wasserwerk in Cloppenburg abgestellt war. Zeugen: Telefon 04471/ 18600.