Blaulicht: Auto gerät mitten in der Nacht in Brand

Kreis Cloppenburg Ein Auto ist Donnerstagnacht in Cloppenburg aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Gegen 2.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu dem Feuer in der Thorner Straße in Cloppenburg gerufen, 21 Einsatzkräften waren ausgerückt. Das Feuer konnte gelöscht werden. Das Auto wurde erheblich beschädigt, teilte die Polizei mit. Außerdem entstand ein leichter Schaden am angrenzenden Carport und an einigen Bäumen. Der Schaden soll 30 000 Euro betragen, wie die Polizei schätzt.

• Einen weiteren Brand hat es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr an der Grönheimer Straße in Peheim gegeben. An einem Einfamilienhaus sollte der Schornstein brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Peheim rückte aus, es wurde weder ein Schaden am Haus noch am Schornstein entdeckt. Personen wurden nicht verletzt. Vermutlich waren Überreste im Inneren des Schornsteins ursächlich für den Brand.

• Das Display einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige ist zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an der Hauptstraße/Ecke Sonnentauring in Sevelten gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Telefon 0 44 78/ 95 86 00) entgegen.

• Ein Schaden von 3000 Euro ist am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr an einer Mercedes C-Klasse entstanden. Diese war auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Emsteker Straße geparkt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.