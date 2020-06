Blaulicht: Defekter Blinker führt zu Verkehrsunfall mit Verletztem

Kreis Cloppenburg Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am Montag gegen 18.30 Uhr in Emstek ereignet. Auf der Emsteker Straße wollte ein 58-jähriger Fahrer aus Cappeln mit einer Zugmaschine samt Anhänger nach links in den Herzog-Erich-Weg abbiegen. Aufgrund defekter Blinker bemerkte ein sich dahinter befindlicher 19-jähriger Kradfahrer aus Emstek dies nicht und setzte zum Überholen an. Der 19-Jährige wich aufgrund des Abbiege-Vorgangs aus und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

• Verkehrsunfallflucht

Einer Verkehrsunfallflucht geht die Polizei in der Stadt Cloppenburg nach. Wie ihr erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr in der Straße Am Dornkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen an der Straße geparkten VW Golf Plus.

Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/18 60 0).

Eine weitere Verkehrsunfallflucht war am Montag in Cappeln zu verzeichnen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin gegen 18.05 Uhr mit einem Pkw die Straße Helskamp in Richtung Cappelner Straße. Nach einer scharfen Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten weißen Mercedes 211 CDI. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Sie soll in einem roten BMW, vermutlich 1er Serie mit einem Cloppenburger Kennzeichen, unterwegs gewesen sein.