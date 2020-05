Blaulicht: Kleintransporter kollidiert beim Überholen mit Sattelzug

Kreis Cloppenburg Hoher Sachschaden ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit einem Kleintransporter die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. Zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Ahlhorn nutzte er die linke Spur, um einen Sattelzug eines 37-Jährigen aus Polen zu überholen. Während des Überholvorgangs geriet der 28-Jährige dann allerdings mit seinem Kleintransporter nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Sattelzug.

Die entstandenen Schäden am Transporter und an der Sattelzugmaschine wurden von der Polizei auf 14 000 Euro beziffert. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Klärung des Unfallhergangs stellten die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass der 28-Jährige keinen Führerschein hat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Seitlicher crash

Im Begegnungsverkehr ist es am Dienstag gegen 8.20 Uhr auf der Emsteker Antoniusstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Autos eines 28-jährigen Bremers und eines 70-jährigen Emstekers berührten sich seitlich, als sie sich auf der Straße entgegenkamen. Das Auto des Emstekers wurde dabei gegen einen geparkten Wagen geschleudert. Die Beteiligten blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Der Schaden wird auf 11 000 Euro geschätzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

• Heißer Kühlschrank

In Lastrup geriet am Montag gegen 17 Uhr an der Vlämischen Straße ein alter, defekter Kühlschrank in einem leerstehenden Gebäude in Brand. Der Grund ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Lastrup rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen aus und konnte das Feuer löschen. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Eine vorsätzliche Brandlegung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

• Alkohol-Fahrt

Bei einer Kontrolle am späten Montagnachmittag um 17.50 Uhr am Alten Emsteker Weg in Cloppenburg trafen Polizeibeamte auf einen offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Daher wurde der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Pkw nicht versichert

In Cloppenburg wurde am Montag um 18.10 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen auf dem Thujaweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann den Wagen mit entwerteten Kennzeichen fuhr. Daher lag für den Pkw auch nicht der erforderliche Versicherungsschutz vor. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag zwischen 11.30 und 11.57 Uhr auf einem Parkplatz an der Amerikastraße in Garrel. Der Schaden an dem VW Golf Plus wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Telefon 04474/310) entgegen.

Einer Verkehrsunfallflucht machte sich am Montag zwischen 15 und 16 Uhr in der Cloppenburger St.-Paul-Straße ein Unbekannter schuldig. Er beschädigte ein dort geparktes Wohnmobil des Herstellers Fiat. Der Schaden wird mit 850 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei (Telefon 04471/ 18600).

• Auffahrunfall

Ein deutlich höherer Sachschaden ist am Montag gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden. Dort war ein 23-jähriger Mann aus Bayreuth mit seinem Kia auf der B 72 von Cloppenburg in Richtung Autobahn 1 unterwegs. An der Anschlussstelle Cloppenburg wechselte er auf den Zubringer zur Autobahn und bremste seinen Pkw aufgrund einer für ihn unklaren Vorfahrtsregelung ab. Dieses Abbremsen bemerkte der folgende Fahrer eines Mercedes zu spät. Der 43-jährige Cloppenburger fuhr auf das Heck des Kia auf. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der Schaden wurde auf 14 000 Euro beziffert. Die Männer blieben unverletzt.

• Leergut gestohlen

Mehrere Kisten und Säcke mit Leergut sind zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in Cloppenburg auf einem Betriebsgelände an der Krapendorfer Kämpe gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Drogeneinfluss

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg ist am Montag um 5.15 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg unter Drogeneinfluss erwischt worden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.