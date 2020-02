Kreis Cloppenburg Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Haftbefehl: Die Polizei hat nach der Kontrolle eines 39-Jährigen und eines 32-Jährigen am Sonntag gegen 0.15 Uhr auf der Blumenstraße in Cloppenburg gleich einen ganzen Satz Anzeigen schreiben müssen.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg unter dem Einfluss von 1,84 Promille und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin bemerkte die Polizei, dass der genutzte Pkw nicht zugelassen und versichert war. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil der Fahrer keinen besaß. Auch gegen den 32-jährigen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieser gab bei der Identitätsfeststellung falsche Personalien an. Bei der Überprüfung der echten Personalie wurde festgestellt, dass gegen den Beifahrer ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde anschließend ins Gefängnis gebracht.

• Unter Drogen

Unter Drogeneinfluss befuhr ein 33-jährige Autofahrer aus Großenkneten am Samstag gegen 10.45 Uhr die Friesoyther Straße in Cloppenburg. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

• Einfach weggefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag gegen 11.10 Uhr mit einem Renault Clio die Ostlandstraße in Emstek. An der Einmündung zur Lange Straße hatte er Vorfahrt zu achten. Er übersah allerdings einen von rechts kommenden VW. Dessen 35-jähriger Fahrer wich daraufhin nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Zusammenprall mit einem Bordstein wurde ein Reifen beschädigt. Eine Berührung der beiden Fahrzeuge hatte nicht stattgefunden. Der Fahrer des Renault Clio flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 100 Euro zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei Emstek (Telefon 0 44 73 / 23 06) melden.

• Ohne Führerschein

Ohne Führerschein befuhr ein 26-jähriger Quakenbrücker am Samstag gegen 13.30 Uhr mit einem VW Golf die Straße Bült in Cloppenburg. Ein weiterer Fall wurde zwei Stunden später festgestellt. Hier befuhr ein 21-jähriger aus Wildeshausen den Industriezubringer in Cloppenburg mit einem VW.

• Schlangenlinien

Ein 37-jähriger Essener befuhr am Sonntag gegen 2.35 Uhr die Cloppenburger Straße in Essen in Schlangenlinien. Dies hatte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mitgeteilt. Diese stellte fest, dass der Mann, der keinen Führerschein hat, unter dem Alkoholeinfluss von 0,44 Promille stand.

• Pkw beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag zwischen 0.05 und 3.30 Uhr einen Opel Astra, der am Fahrbahnrand der Kaiforter Straße in Garrel abgestellt war. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei Garrel (Telefon 0 44 74 / 310) melden.

• Diebstahl in Kapelle

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, aus der Friedhofskapelle an der Meerdorfer Straße in Löningen einen Wärmetauscher gestohlen. Zeugen mögen sich bei der Polizei Löningen (Telefon 0 54 32/ 95 00) melden.

• Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag zwischen 8 und 14.05 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein auf dem Marktplatz in Cloppenburg abgestelltes Auto. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0 44 71/ 18600.

• Defibrllator weg

Unbekannte Täter stahlen zwischen Dienstag und Samstag einen Defibrillator im Wert von 2500 Euro, der in der Varrelbuscher Sporthalle hing. Zeugen mögen sich bei der Polizei Garrel (Telefon 0 44 74 / 310) melden.

