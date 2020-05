Blaulicht: Überholmanöver endet in Lindern im Graben

Kreis Cloppenburg Zwei Erwachsene und ein Kind sind am Sonntag gegen 18.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Lindern leicht verletzt worden. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Löninger Straße kurz vor der Kreuzung Alten Kamp/Ecke Gravener Nieholt. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland wollte einen vor ihr befindlichen Lkw mit Anhänger eines 63-Jährigen aus Delmenhorst überholen. Während des Überholvorgangs kam die 57-jährige mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und in Seitenlage in einem Graben zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin sowie zwei weitere Insassen, ein 58-Jähriger und eine Neunjährige (beide aus dem Saterland), wurden leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

• Trunkenheit

Trunkenheit im Verkehr wird einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin aus Essen (Oldenburg) zur Last gelegt. Sie war am Sonntag gegen 17.15 Uhr, von Polizeibeamten in der Osteressener Straße (Essen) kontrolliert worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die Pkw-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: Es konnte ein Wert von 1,98 Promille gemessen werden. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass die 45-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Gegen den 46-jährigen Halter des Pkw aus Essen wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, weil dieser die Fahrt als Beifahrer zugelassen hatte.

• Unfall auf A1

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.10 Uhr auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Cappeln. Beteiligt waren zwei Pkw. Eine 58-jährige Frau aus Hamburg befuhr mit ihrem Mercedes die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg verlor sie bei Regen die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke. Anschließend schleuderte der Mercedes über die dreispurige Fahrbahn und kam nach einem Zusammenstoß mit der mittleren Schutzplanke auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Ein 27-Jähriger aus Vechta konnte dem quer auf der Fahrbahn stehenden Mercedes mit seinem VW nicht ausweichen. Verletzt wurde niemand, aber der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Gesamtschaden: Etwa 13 000 Euro.