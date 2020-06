Blaulicht: Verkehrsunfall: ein Verletzter und 15 000 Euro Schaden

Kreis Cloppenburg Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Mittwoch um 12.35 Uhr an der Kreuzung Bether Straße/Zur Basilika im Cloppenburger Ortsteil Bethen gekommen. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer aus Steinfeld wollte von der Straße Zur Basilika über die Bether Straße auf die B 213 in Richtung Vechta fahren. Er übersah einen 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Großenkneten, der von rechts kam.

Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Autofahrer leicht verletzt wurde und laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15 000 Euro entstand.

• Verfahren eingeleitet

Einen 51-jährigen Löninger und einen 63-jährigen Essener erwarten nach einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag in Essen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Männer waren mit Treckern unterwegs, in beiden angekoppelten Anhängern war die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert. An einem der kontrollierten Anhänger fehlte das Kennzeichen, am anderen war das Kennzeichen verdreckt und ein Bremslicht defekt. Den beiden Fahrern wurde laut Polizeiangaben die Weiterfahrt untersagt.

• Diverse Verstöße

Ein Lkw-Fahrer hat sich am Mittwoch gleich mehrere Verstöße zuschulden kommen lassen. Der 32-Jährige aus Rumänien war auf der B 213 bei Lastrup kontrolliert worden, da Polizeibeamte festgestellt hatten, dass er gegen das dortige Überholverbot verstoßen hatte. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann die Bundesstraße mit 81 km/h statt der erlaubten 60 km/h befahren und den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Es wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 186 Euro einbehalten.

• Fenster beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, an einer Cloppenburger Schule am Lankumer Feldweg insgesamt drei Fensterscheiben des Schulgebäudes beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 18 60 0) entgegen.

• Pkw zerkratzt

­Einen Pkw an der Cloppenburger Margaretenstraße hat am Mittwoch – vermutlich zwischen 1.45 und 2 Uhr – ein bislang unbekannter Täter zerkratzt. Er beschädigte den Lack eines blauen 3er-BMW, der auf einem Parkstreifen stand.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise sind unter Telefon 0 44 71/18 60 0 an die Polizei Cloppenburg zu richten.