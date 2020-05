Blaulicht: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Lastrup

Kreis Cloppenburg Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag zwischen 9.10 und 9.30 Uhr in Lastrup gekommen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ladestraße beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – einen geparkten Seat Altea. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Telefon 0 44 72/ 84 29) entgegen.

• Eine Außenwand des Cloppenburger Rathauses ist zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 6 Uhr, mit Farbe besprüht worden. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Ebenfalls am Montag, allerdings schon gegen 4.15 Uhr, wurde in der Stadt Cloppenburg Leergut gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in der Straße Krapendorfer Kämpe diverse Leergutdosen sowie Leergutkisten von einem umfriedeten Gelände eines dortigen Getränkehandels, heißt es von der Polizei. Hinweise sind an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) zu richten.

• Zwischen Mittwoch, 5.30 Uhr, und Samstag, 21 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße Pingel Anton an einem dortigen Supermarkt zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete aus einem überdachten Fahrradstand ein Pedelec des Herstellers Fischer, Typ ETH-1861 R1, in den Farben Schwarz und Blau. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg (Tel. 0 44 71/ 1 86 00).

• Eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Ermke beschäftigt die Polizei. So hat am Montag zwischen 10 und 13 Uhr an der Hauptstraße ein unbekannter Täter die Motorhaube eines Skoda Octavia zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise gehen an die Polizei Molbergen (Telefon 0 44 75/ 15 65).