Blaulicht: Zwei Auffahrunfälle mit drei Verletzten

Kreis Cloppenburg 10 000 Euro hoch ist der Schaden nach einem Auffahrunfall in Löningen. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Badbergen bremste am Montag um 17.10 Uhr auf der Löninger Straße, das bemerkte ein hinter ihm fahrender Autofahrer (18) aus Essen zu spät. Er fuhr laut Polizeiangaben auf das Heck auf, der 35-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

• Zwei Autofahrer sind bei einem weiteren Auffahrunfall in Essen auf der B 68/ Cloppenburger Straße verletzt worden. Laut Polizeiangaben krachte es am Montag um 12.20 Uhr, weil ein 56-jähriger Essener von der B 68 aus nach links in den Moordamm abbiegen wollte. Das sah ein hinter ihm fahrender 30-jähriger Löninger zu spät und fuhr auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

• 800 Euro hoch ist der Schaden an einem Seat Leon. Dieser wurde am Montag beschädigt, als er zwischen 7.20 und 16.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Cloppenburger Osterstraße stand. Das Auto wurde wahrscheinlich beim Aus- oder Einparken beschädigt. Hinweise an die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).

• 1500 Euro sind am Sonntag bei einem Unfall an der Warthestraße in Cloppenburg entstanden. Bei dem Unfall war gegen 7 Uhr ein Unbekannter gegen einen Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens gefahren. Hinweise nimmt Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.