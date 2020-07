Blaulicht: Zwei Radfahrer auf Emsteker Straße angefahren

Kreis Cloppenburg Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg ist am Montag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 16.15 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg, als der 42-jährige Autofahrer aus Cloppenburg auf ein Grundstück abbiegen wollte. Hierbei übersah er den Radfahrer. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

• Nur leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin, die ebenfalls auf der Emsteker Straße von einer Autofahrerin übersehen wurde. Die 28-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg fuhr am Montag um 17.45 Uhr auf dem Radweg, als die 22-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg von einem Parkplatz auf die Emsteker Straße auffahren wollte. Der Schaden wird von der Polizei mit 300 Euro beziffert.

• Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 21.45 Uhr auf der Ahauser Straße in Essen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Essener flüchtete, konnte aber von einer Zeugin beobachtet werden. Polizisten trafen ihn daheim an. Hier ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. 2500 Euro hoch ist der Schaden.

• Ein Pedelec der Marke Specialized, Modell Turbo X, ist am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr am Halener Badesee geklaut worden. Das Herren-Rad ist schwarz, ebenso der Sattel, die Felgen, Schutzbleche und Griffe. Es verfügt über eine Sieben-Gang Kettenschaltung. Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Telefon 0 44 73/23 06) entgegen.

• Unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 10 Uhr, an der Straße „Am Markt“ in Cloppenburg einen Hauspfeiler mit Farbe. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Ebenfalls noch nicht identifizierte Täter beschädigten zwischen dem 6. Juni, 14 Uhr, und 13. Juni, 10 Uhr, vier Waggons der Museumseisenbahn Friesoythe-Cloppenburg sowie einen Metallcontainer an der Werner-Baumbach-Straße beim Staatsforstener Bahnhof. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Werlte wurde am Dienstag gegen 3.25 Uhr bei einem Unfall in Lindern leicht verletzt. Die Frau befuhr die Löninger Straße aus Werlte kommend in Richtung Löningen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie einem Wildtier ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Die 40-Jährige verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Mehr Infos unter www.polizei-cloppenburg.de