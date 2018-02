Kreis Cloppenburg Zu einem Pkw-Brand ist die Freiwillige Feuerwehr Essen am Sonntagmorgen an die Straße „Schlochterdamm“ in Osteressen gerufen worden. Ein Autofahrer bemerkte kurz vor seinem Ziel (ein Fischteich in einem abgelegenen Gebiet), wie Rauch aus seinem Fahrzeug aufstieg. Unverzüglich stoppte er die Fahrt und verständigte die Feuerwehr. Er konnte noch einige Sachen aus seinem Fahrzeug retten, bevor es in Vollbrand stand. Schnell löschte die Feuerwehr das Feuer unter Atemschutz und mit einem Schaumrohr. Zudem vermied sie die Ausbreitung des Feuers in ein Waldstück. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr war war mit vier Fahrzeugen und 32 Kameraden circa eine Stunde im Einsatz.

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, in eine Garage an der Felder Straße in Essen ein. Sie stahlen zwei E-Bikes, zwei weitere Fahrräder und diverse Motor- und Elektrogeräte sowie Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Essen (Telefon 0 54 34/ 39 55) entgegen.

Unbekannte Täter stahlen zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, drei kupferne Fallrohre eines Baumarkts am Lankumer Ring in Cloppenburg. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

Ohne Führerschein befuhr ein 18-jähriger Dwergter am Freitag um 8 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Linderner Straße in Löningen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unbekannte stahlen zwischen zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, die Kennzeichen (NOR-EW 420) eines Audi. Das Auto stand bei der Reithalle in Essen.