Coronavirus Im Landkreis Cloppenburg: Zahl positiv Getesteter bleibt konstant

Kreis Cloppenburg Die positive Nachricht am Montag lautet, dass es keine neuen positiven Corona-Ergebnisse gibt. Die Zahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Menschen im Landkreis Cloppenburg lag bis Montag, 13.30 Uhr, weiter bei 103. Allerdings nahm das Corona-Testcenter am Sonntag und am Montag bis zum Mittag nur jeweils einen Abstrich vor. Insgesamt sind nun 400 Tests durchgeführt worden.

Positiv ist derweil auch, dass es drei weitere Genesene gibt, so dass die Zahl der nachweislich noch Erkrankten auf 15 sinkt. Genesen sind nun schon 88 Menschen, einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es im Kreis Cloppenburg nicht. Quarantäne wurde bisher in 574 Fällen angeordnet, aktuell sind es noch 65 Quarantäne-Fälle. In stationärer Behandlung befinden sich zurzeit sechs Personen.

• Kontrollen

Die Polizei stellte am Sonntag in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta 48 Verstöße fest. Die Kontrollen der Allgemeinverfügungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit Unterstützung von Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion hätten vor allem zur Feststellung unerlaubter Ansammlungen von Personen, die den Mindestabstand entweder im Freien oder in Fahrzeugen unterschritten, geführt. In den meisten Fällen hätten sich die kontrollierten Personen einsichtig und kooperativ gezeigt, so die Polizei.

• Schadstoffsammlung

Der Landkreis Cloppenburg weist derweil darauf hin, dass an diesem Mittwoch in der Zeit von 9 bis 12 Uhr beim Entsorgungszentrum in Stapelfeld wieder eine gewerbliche Schadstoffsammlung für wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen angeboten wird. „Die anliefernden Betriebe werden gebeten, sich auf längere Wartezeiten einzustellen und insbesondere auf die geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen zu achten.“

Sofern in einem Betrieb oder einer öffentlichen Einrichtung insgesamt nicht mehr als 2000 Kilogramm gefährliche Abfälle im Jahr anfallen sollten, könnten bei dieser Sammlung schadstoffhaltige Abfälle (unter anderem Chemikalien, Metallbehälter, Farben oder Altlacke) entsorgt werden.

Auskünfte zur gewerblichen Sonderabfallentsorgung und zu den Anlieferungsbedingungen erteilt auch die Abfallberatung des Landkreises Cloppenburg. Sie ist telefonisch erreichbar unter Telefon 04471/15 432.

• Kein Wettbewerb

Der Landkreis Cloppenburg gibt weiterhin bekannt, dass er in diesem Jahr den 21. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht durchführen werde. Aufgrund der Pandemie des Coronavirus sei der Ablauf nicht mehr wie geplant möglich. Auch eine zunächst angedachte Verschiebung in den Herbst erscheine „mittlerweile unrealistisch“.

Die Kreisverwaltung habe sich erfolgreich beim Niedersächsischen Landkreistag für eine entsprechende Verschiebung des Landes- und Bundeswettbewerbs eingesetzt, um dann im kommenden Jahr den Kreiswettbewerb durchführen zu können. „Ich halte im Interesse eines geregelten Ablaufes mit ausreichender Vorbereitungszeit in den Dorfgemeinschaften und einem Besuch der Jury in entspannter Atmosphäre die Verschiebung für sinnvoll“, betonte Landrat Johann Wimberg.