Covid-19 Im Kreis Cloppenburg: Aktuell noch 17 Corona-Kranke

Kreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 30. April, 13.30 Uhr, auf 102 gestiegen und dann bis Freitag, 13.30 Uhr, konstant geblieben. Am Donnerstag kam ein weiteres positives Testergebnis einer Person aus Bösel dazu, es waren also demnach 18 Personen im Landkreis Cloppenburg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Weil die Kreisverwaltung am Freitag eine Person als genesen meldete, sank die Zahl der Corona-Kranken wieder auf 17 – den Wert von Mittwoch.

Seit Beginn der Corona-Krise waren 568 Menschen in Quarantäne geschickt worden, 77 befinden sich aktuell noch dort. Am Donnerstagnachmittag waren noch 16 Abstriche im Corona-Testcenter genommen worden, bis Freitag, 13.30 Uhr, kam kein weiterer hinzu. Fünf an Covid-19 Erkrankte befinden sich nach wie vor in stationärer Behandlung.

• Polizeikontrollen

Am Donnerstag stellte die Polizei in den Abendstunden in Cloppenburg einige Verstöße gegen die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fest. So trafen sich sieben Jugendliche am Ambührener See, drei Personen standen bei einem Autohaus an der Emsteker Straße beisammen, weitere drei hatten sich in der Langen Straße niedergelassen und fünf auf dem Marktplatz.

In Emstek spielten ein 27-jähriger Emsteker und ein 24-jähriger Cloppenburger auf dem Spielplatz am Dorfpark Basketball. Im Garrel saßen vier Jugendliche auf dem Gelände der Grundschule. In Löningen saßen vier Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam in einem Pkw an der Angelbecker Straße in Löningen.

Bereits am Mittwoch schrieb die Polizei zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen: So lösten die Beamten im Garreler Dorfpark eine Zusammenkunft von vier Männern im Alter von 34 bis 67 Jahren auf. Eine weitere Ansammlung unterband die Polizei auf dem Marktplatz in Cloppenburg. Hier hatten sich vier männliche Personen im Alter von 21 bis 24 Jahren mit ihren Pkw getroffen.