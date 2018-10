Kreis Cloppenburg Die Polizei in Cloppenburg sucht nach einem Autobrand und einem geklauten Zigarettenautomat Zeugen. Ein brennendes Auto hat am Samstag um 7.25 Uhr die Feuerwehr Emstek an den Lether Weg in Halen gerufen. Das Fahrzeug konnte gelöscht werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizeiangaben, dass mit dem Auto zuvor ein Zigarettenautomat in der Baumwegstraße in Halen aus der Verankerung gerissen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an, Zeugen melden sich unter Telefon 04471/18600.

Ein Schaden in Höhe von 30 000 Euro ist durch Randalierer in der Nacht zu Sonntag an einem Rohbau am Niedrigen Weg in Cloppenburg entstanden. Die Unbekannten beschädigten dort Fenster und Türen, auch hier sucht die Polizei Zeugen (Telefon 04471/18600).

Unbekannt sind die Täter auch im Fall eines geklauten und aufgebrochenen Kühlanhängers. Dieser war zwischen Freitag 11 Uhr und Samstag 8 Uhr an der Lindenallee geparkt. Die Täter fuhren ihn auf einen Feldweg und brachen die Hecktüren auf, um die darin gelagerten Getränke zu stehlen. Zeugen melden sich bei der Polizei.

Ein missglücktes Überholmanöver wird für einen Lastwagenfahrer teuer. Der 34-Jährige überholte am Freitag um 14.30 Uhr auf der Beverner Straße in Essen eine Fahrzeugschlange. Weil dann Autos von vorne kamen, muss der Quakenbrücker den Überholvorgang abbrechen. Bei der Vollbremsung kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit dem Fahrzeug gegen eine Hausmauer und mehrere Gartengegenstände. Der Schaden wird von der Polizei mit 11 000 Euro angegeben.