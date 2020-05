Einsätze Am 1. Mai Im Kreis Cloppenburg: Polizei löst Mai-Feier auf Garreler Reiterhof auf

Kreis Cloppenburg Die Polizei hat am Feiertag, 1. Mai, die geltenden Kontakt- und Ansammlungsverbote im öffentlichen Raum im Zuge der Corona-Krise kontrolliert. Die traditionellen Mai-Touren in den beiden Landkreisen Cloppenburg und Vechta seien ausgeblieben, bilanzierte die Polizei am Freitagabend.

Die Beamten führten anlassbezogene Kontrollen durch. Dabei wurden nur vereinzelt Verstöße gegen die aktuell geltende Rechtsverordnung gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. „Ohne besondere Vorkommnisse“, meldeten die Beamten am Freitagabend. Einige Einsätze gab es gleichwohl zu bewerkstelligen.

Zu einer Feier auf einem Reiterhof in Garrel musste gegen 19.30 Uhr die Polizei anrücken, da dort 19 Personen eine Feier veranstalteten. Die betroffenen Personen zwischen 21 und 59 Jahren waren größtenteils stark alkoholisiert und zeigten sich nicht einsichtig, so die Polizei.

Weiterhin stellten die Beamten in Garrel an der Amerikastraße, in Cloppenburg am ZOB und am Galgenmoorsee sowie in Molbergen an der Emsstraße mehrere Personenansammlungen fest. Die genannten Feiern und Zusammenkünfte wurden aufgelöst und die Identitäten der Personen für eventuelle Folgemaßnahmen festgehalten.

Im Rahmen vom Jugendschutzkontrollen anlässlich des 1. Mai kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg gegen 15 Uhr einen 19-Jährigen auf der Leharstraße in Cloppenburg. Bei ihm fanden die Beamten ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt könne jedoch von einem ruhigen 1. Mai gesprochen werden. Die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie seien von den meisten Bürgerinnen und Bürgern befolgt worden, teilte die Polizei weiter mit.

