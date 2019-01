Kreis Cloppenburg Per Sirenenalarm ist die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr zu einem Saunabrand an der Ecke Schützenstraße/Lankumer Feldweg in Cloppenburg gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Hausbesitzer – ein 81-jähriger Cloppenburger – in die Sauna gegangen. Der Ofen soll mit Holz beheizt worden sein. Nach dem Saunagang wollte der Besitzer die Wärme nutzen, um seine Wäsche zu trocken. Dabei ist es möglicherweise zu einer Entzündung der Wäsche gekommen. Das Feuer sprang auf den Saunabereich über.

Mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften war die Feuerwehr ausgerückt. Mit mehreren Autos kam die Polizei an die Brandstelle und sperrte die Straße ab. Ein Rettungswagen des DRK war auch vor Ort. Es wurde aber glücklicherweise niemand verletzt. Vor Ort nahm die Polizei die ersten Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf 5000 Euro.