Corona-Pandemie: Von Entlastung keine Spur

Kreis Cloppenburg /Kreis Vechta Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Samstag, 21. November, 13.30 Uhr, auf 3532 gestiegen. Es liegen 40 neue positive Testergebnisse aus elf Städten und Gemeinden vor. Da zeitgleich 28 Personen genesen sind, zählt der Landkreis derzeit 991 aktuelle Coronafälle.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat um 9 Uhr eine Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner von 280,6 für den Landkreis Cloppenburg errechnet.

Die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet haben dem Landkreis Cloppenburg gemeldet, dass 28 Corona-Infizierte stationär behandelt werden, neun von ihnen auf der Intensivstation.

Im Landkreis Cloppenburg ist ein 92-jähriger Mann aus der Stadt Cloppenburg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. „Unser Beileid gilt allen, die dem Verstorbenen nahe gestanden haben“, sagt Landrat Johann Wimberg. Damit gibt es insgesamt 17 Covid-19-assozierte Todesfälle im Landkreis Cloppenburg.

Das derzeitige Infektionsgeschehen sei nach ersten Erkenntnissen auf viele kleine Ausbrüche im Kreisgebiet zurückzuführen, teilte der Landkreis Cloppenburg mit.

Mit Stand vom Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta 55 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 2739 bestätigte Corona-Infektionen. 15 Personen werden stationär behandelt, eine davon auf der Intensivstation.

Die Anzahl der Genesenen steigt um 87 Personen auf 2101. Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt um 191 Personen auf 2043. Davon sind aktuell 607 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Von den 607 aktuell infizierten Personen befanden sich 189 Personen bereits vor Feststellung der Infektion als Kontaktpersonen in amtlich angeordneter Quarantäne. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 232 Personen auf 9621. Der Inzidenzwert im Landkreis Vechta liegt heute bei 256,3.

Unter den neuinfizierten Personen ist eine Schülerin der Hauptschule in Damme. Die direkten Kontaktpersonen der betroffenen Schülerin werden vom Gesundheitsamt in die Quarantäne gesetzt. Die Eltern der Schüler werden informiert.

Das Bürgertelefon des Landkreises Vechta ist für gesundheitliche Fragen rund um das Thema Corona am Sonntag unter Telefon 04441/898-3333 von 9 bis 12 Uhr zu erreichen.