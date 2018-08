Kreis Cloppenburg Ein weißrussischer Falschfahrer hat am Samstag für Aufregung auf der Autobahn 1 gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 37-Jährige den Autobahnparkplatz Cappeln/Hagelage-West mit seinem Lkw in falscher Fahrtrichtung verlassen, um dann sein Fahrzeug auf dem Auffahrtsstreifen zum Parkplatz zu wenden. Seine Fahrt Richtung Süden habe er in starken Schlangenlinien fortgesetzt. Um nicht mit dem Lkw zu kollidieren, musste der Fahrer eines schwarzen Audi eine Vollbremsung machen.

Der Lkw-Fahrer habe die Autobahn an der Anschlussstelle Vechta verlassen und die dortige Kreuzung bei roter Ampel überquert, wobei es fast zu einer Kollision mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gekommen sei. Zeugen, die die Polizei verständigt hatten, hielten eine Polizeistreife im Bereich Bakum-Harme an. Sie wiesen auf den Lkw-Fahrer hin, bei dem während einer anschließenden Kontrolle ein Atemalkoholwert von 2,98 Promille festgestellt werden konnte. Der Weißrusse wurde der Polizei Vechta übergeben, muss sich einem Strafverfahren stellen und seinen Führerschein abgeben. Zeugen, insbesondere die Fahrer des Audi sowie der Zugmaschine, mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.