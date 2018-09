Kreis Cloppenburg Mit 60 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen unterstützt die Kreisfeuerwehrbereitschaft Cloppenburg die Bekämpfung des Moorbrands in Meppen. Die Zahlen nannte am Freitagmittag Kreispressesprecher Frank Beumker auf NWZ-Nachfrage. Gemeinsam mit der Besatzung von acht Einsatzfahrzeugen der Kreisfeuerwehrbereitschaft Diepholz hätten die Cloppenburger den Auftrag, ein angrenzendes Waldgebiet zu sichern. Soweit bisher bekannt, so Kreissprecher Beumker weiter, sei der Einsatz für 48 Stunden geplant.

Nachdem der Landkreis Emsland am Freitagmorgen den Katastrophenfall ausgerufen hatte, informierte Kreisbrandmeister Arno Rauer (Garrel) ab circa sieben Uhr telefonisch die Feuerwehren aus dem Kreis Cloppenburg: So ist der 2. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft, der für den Wassertransport zuständig ist, zum Einsatzort aufgebrochen. Mit dabei sind auch Teile des 1. Zugs, die für die Wasserförderung zuständig sind, sowie weitere spezielle Fahrzeuge zur Brandbekämpfung.

So stellt beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr Lastrup den Einsatzleitwagen als Führungsfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug, welches dem 2. Zug angehört. Des Weiteren kommt Kreisbereitschaftsführer Manfred Bäker aus der Feuerwehr Lastrup.

Zahlreiche Internetnutzer kommentierten am Freitag den Einsatzbefehl für die Feuerwehr Lastrup auf deren Facebook-Seite. Vor allem wünschten sie den ehrenamtlichen Brandbekämpfern viel Glück und dass sie heile wieder nach Hause kommen.

