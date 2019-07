Kreis Cloppenburg Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Freitag gegen 15.55 Uhr auf der Friesoyther Straße bei Cloppenburg gekommen. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Garrel hatte die B 72 in Richtung Varrelbusch befahren und trotz durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge überholt. Ein entgegenkommender 51-Jähriger aus Rieste konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß.

Dadurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Sie wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Den zu Fuß geflüchteten Unfallverursacher stellte die Polizei während einer Fahndung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Zudem wurden gegen ihn Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, einer Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

• Ebenfalls unter Alkoholeinfluss verursachte ein 49-Jähriger aus Lähden am Samstag gegen 0.40 Uhr einen Unfall auf der Bunner Straße in Essen. Dabei touchierte er mit seinem Auto eine Eiche, überschlug sich und prallte schließlich frontal gegen einen weiteren Baum. Der Mann stieg aus seinem Fahrzeug aus und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Die Beamten fanden ihn aber nahe des Unfallorts. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 49-Jährige Alkohol getrunken hatte, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Höhe des Schadens am Auto beträgt etwa 10 000 Euro. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

• Aus bislang ungeklärter geriet am Freitag gegen 22.55 Uhr eine Hecke an der Fontanestraße in Cloppenburg in Brand. Etwa fünf Meter der Grundstücksbegrenzung fingen Feuer, welches von der Feuerwehr gelöscht wurde.

• Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag zwischen 19 und 19.20 Uhr einen schwarzen Peugeot, der am rechten Fahrbahnrand der Danziger Straße in Cloppenburg geparkt war. Er flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/18 60-115) melden.

• Nach einem Unfall am Freitag gegen 23 Uhr im Bereich Cloppenburger Straße/B 213, Anschlussstelle Cloppenburg/A 29 musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Ein 30-jähriger Oldenburger wollte mit seinem VW an der grün zeigenden Ampel von der B 213 nach links auf die A 29 fahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 27-jährigen Opel-Fahrer aus der Ukraine. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine Fahrzeug-Insassin wurde leicht verletzt.