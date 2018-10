Kreis Cloppenburg Für Aufsehen sorgte an diesem Wochenende ein 44-jähriger Cappelner mit seinem Pkw. Erst beschädigte er den Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers – dann kam er von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Cappelner am Freitagabend gegen 22.10 Uhr mit seinem Audi die Sevelter Straße mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei überholte er einen 18-jährigen Cappelner und streifte den BMW des 18-Jährigen. Der Pkw wurde dabei beschädigt, der 44-Jährige entfernte sich vom Unfallort und setzte seine Fahrt zunächst fort. Kurze Zeit später kam er mit seinem Audi jedoch von der Sevelter Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde der Cappelner schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden. Da der Verdacht bestand, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am helllichten Tag bestohlen wurde am Samstag in der Zeit von 12.15 bis 12.30 Uhr eine 65-Jährige Essenerin. Während die Frau auf einem Parkplatz an der Cloppenburger Straße ihren Wagen belud, rissen ihr, laut Polizei, zwei bislang unbekannte Täter ihr die Beuteltasche aus der Hand und flüchteten mit ihren Fahrrädern in Richtung Ortsmitte. Etwa 300 Euro Bargeld aus zwei Geldbörsen im Beutel wurde entnommen, die Geldbörsen wurden später an der Bunner Straße/B 68 gefunden. Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Sie trugen dunkle Jeans mit dunklen Kapuzenpullovern und flüchteten mit zwei älteren Herrenfahrräder. Hinweise nimmt die Polizei Essen (Telefon 05434/ 3955) entgegen.

Bei Polizeikontrollen wurde am Samstag zudem zwei Autofahrern aufgrund von Alkoholeinfluss die Weiterfahrt untersagt. Gegen 5.40 Uhr fuhr ein 19-jähriger Cloppenburger die Straße Industriezubringer. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, nach Polizeiangaben, einen Wert von 1,30 Promille. Dem 19-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Um 22.34 Uhr fuhr zudem eine 32-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw auf der Alten Bundesstraße. Ein Test ergab einen Wert von 2,53 Promille. Ein Strafverfahren eingeleitet.