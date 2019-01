Kreis Cloppenburg Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag gegen 5.10 Uhr auf der Cloppenburger Ortsumgehung ist ein 50-jähriger Cloppenburger tödlich verletzt worden. Die Polizei hatte außerdem mit Drogenkontrollen und einer Fahrerflucht im Kreisgebiet zu tun.

Nach ersten Erkenntnissen zu dem tödlichen Unfall befuhr ein 23-Jähriger aus Löningen mit seinem Pkw des Typs VW Passat die Ortsumgehung (B 72) aus Richtung Emstek kommend in Fahrtrichtung Löningen und geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem Pkw des Typs VW Caddy eines 50-jährigen aus Cloppenburg zusammen, der ihm entgegenkam. Der Cloppenburger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 23-jährige Löninger wurde schwer verletzt. Da dieser zum Unfallzeitpunkt vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, so die Polizei, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg waren zwei Rettungswagen und zwei Notarztwagen vor Ort. Die B 72 war aufgrund von Reinigungsarbeiten lange Zeit voll gesperrt.

• Gegen 1.50 Uhr erwischten Beamte der Polizei Cloppenburg am Sonntag einen 25-Jährigen aus Oldenburg, der mit seinem Pkw des Typs VW Golf die Höltinghauser Straße in Cloppenburg befuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine freiwillige, gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

• Unter Drogeneinfluss stand auch ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg, den die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 14.15 Uhr auf Emsteker Gemeindegebiet auf der B 213 anhielt. Ein freiwilliger Drogenschnelltest fiel auf Kokain positiv aus. Gegen den Cloppenburger wurde ein Verfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

• Zu einer Unfallflucht kam es Samstag gegen 22.10 Uhr in Cappeln. Ein 47-Jähriger aus Emstek befuhr mit seinem PKW des Typs Daimler GLK die Bakumer Straße aus Richtung Bakum kommend. In einer Kurve kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Emsteker wich nach rechts aus, um ein Zusammenstoß zu verhindern und touchiert dabei eine Leitplanke. Der entgegenkommende Pkw setzte unerkannt seine Fahrt in Richtung Bakum fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04471/18600.