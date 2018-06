Kreis Cloppenburg Eine 30-jährige Lindernerin verursachte am frühen Samstagmorgen gegen 5.25 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung der Gemeinde Essen. Die Pkw-Fahrerin kam laut Polizeiangaben zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte so stark gegen, dass sie quer über die Fahrbahn gegen die gegenüberliegende Leitplanke stieß, wieder zurückschleuderte und an der rechtsseitigen Leitplanke zum Stehen kam. Grund für das Abkommen von der Fahrbahn wird vermutlich die Alkoholisierung der Fahrzeugführerin gewesen sein, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Verursacherin selbst wurde leicht verletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Darüber hinaus erwartet sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr kontrollierten zwei Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Cloppenburg einen Autofahrer in der Emsteker Straße in Cloppenburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige aus Großenkneten unter erheblichem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Unbekannte Täter stahlen zwischen dem 3. Juni, 15 Uhr, und dem 7. Juni, 19 Uhr, eine Regenablaufrinne sowie Fallrohre von einem leerstehenden Wohnhaus an der Molberger Straße in Cloppenburg. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 04471/18600) entgegen.

Am Freitag zwischen 12.55 und 13.10 Uhr wurde ein schwarzer Skoda Superb, der vor der Wallschule in der Straße „Am Forstgarten“ in Cloppenburg abgestellt war, von einem Unbekannten (vermutlich ein Radfahrer) beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 in Verbindung zu setzen.