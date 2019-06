Kreis Cloppenburg Bei der Polizei in Cloppenburg und im Südkreis ist es am Wochenende vergleichsweise ruhig geblieben. In Cappeln gab es zwei Unfälle, in Löningen eine Unfallflucht.

Einer der Unfälle ereignete sich am Sonntag gegen 9.30 Uhr. Eine 40-jährige Frau aus Cappeln befuhr mit ihrem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Cappeln. Die Fahrzeugführerin kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Sie und die beiden ein- und 18-jährigen Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Bereits am Freitagabend hatte es in Cappeln gekracht. Ein 53-jähriger Cappelner befuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Pkw die Wißmühler Straße aus Richtung Elsten kommend und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den Pkw der entgegenkommenden 64-jährigen Fahrzeugführerin aus Cappeln. Beim Zusammenstoß wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 6500 Euro geschätzt.

In Löningen ist am Samstag zwischen 5.30 und 10.30 Uhr ein Peugeot 107 vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden, der in der St.-Annen-Straße auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellt war. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen, Tel. 05432/9500, oder aber der Polizei in Cloppenburg, Tel. 04471/18600, zu melden.